Киев, 15 мая, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Правительственный квартал Киева заблокирован автомобилями с иностранной регистрацией, сообщил 15 мая ресурс «Информатор».

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

Митинг начался с шести утра, и люди продолжают съезжаться до сих пор. Акция ориентировочно продлится два дня. Митингующие требуют от депутатов продлить период растаможки автомобилей, чтобы не нарваться на штраф.

Отметим, система штрафов начнёт действовать с 24 мая.

Напомним, после принятия в ноябре 2018 года законов о растаможке автомобилей с иностранными номерами, был введён льготный период, в течение которого процедура оформления автомобиля стоила на 50% меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов заявил, что граждане Украины, которые не узаконят свои авто, могут их либо вывезти за пределы Украины, либо продать автомобили на запчасти.

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