Калуга, 15 мая, 2019, 13:12 — ИА Регнум. В Калужской области в 2019 году плановый объем средств федерального и областного бюджетов на осуществление нацпроекта «Жилье и городская среда» составляет 305,89 млн рублей, из них 293,66 млн рублей — средства федерального бюджета и 12,23 млн рублей — средства региональной казны. Дополнительно из областного бюджета на реализацию мероприятий выделено порядка 129 млн рублей. Об этом 15 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства,

Nedelya40.ru В 2019 году в Калужской области благоустроят 87 общественных территорий

По словам главы ведомства Егора Виркова, в 2019 году в Калужской области должно быть благоустроено 87 общественных территорий, а до конца 2024 года планируется благоустроить 290 общественных пространств.

В рамках регионального проекта «Жилье» помимо строительства жилья будут реализованы и инфраструктурные проекты. В частности, в 2019 году в Калуге будут построены улично-дорожная сеть в квартале «Веснушки», кольцевая развязка по улице Сиреневый бульвар с примыканием к автомобильной дороге «Правый берег — Шопино». В Обнинске дорожные работы предусмотрены на втором этапе улицы в жилой застройке в зоне II общественного центра.

Говоря об исполнении мероприятий национальных проектов на территории региона, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Егор Вирков отметил, что в рамках реализации проекта «Жилье» вырастут объемы и качество построенного жилья.

«Отрасль получит стимулы для внедрения передовых технологий и новые механизмы господдержки, а административная нагрузка снизится. К концу 2024 года на территории региона планируется благоустроить 290 общественных пространств», — подчеркнул калужский министр.