Нантер, Франция, 15 мая, 2019, 13:20 — ИА Регнум. Компания Cyanide Studios разрабатывает третью часть фэнтезийного симулятора американского футбола Blood Bowl. Выход новой части совпадёт с релизом обновлённой версии одноимённой настольной игры, сообщает PCGamer.

Paul Hood Blood Bowl

Издателем Blood Bowl 3 выступит Bigben Interactive. Вероятно, в новый проект войдёт часть игровых механик обновлённой настольной игры. Сообщается, что в настольной Blood Bowl поменяются правила, что сильно повлияет на игровой процесс.

Первые подробности Blood Bowl 3 появятся в ближайшие месяцы. Релиз проекта ожидается в 2020 году.

Напомним, Blood Bowl — это серия настольных и компьютерных игр, пародирующая американский футбол. Игроками в ней выступают различные расы вселенной Warhammer Fantasy: люди, орки, гоблины, скейвены (люди-крысы) и др. Производством видеоигр по франшизе Blood Bowl занимается французская компания Cyanide Studio.