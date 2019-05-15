Ульяновск, 15 мая, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в 2018 году задекларировал более 3,81 млн рублей дохода, что почти на 260 тыс. рублей больше к уровню 2017 года. Доход его супруги упал в 2,3 раза, в собственности появилась иномарка «Лексус», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сведения о доходах и имуществе.

Tmajor-lexus.ru LEXUS RX 200

Глава региона Сергей Морозов задекларировал 3 814 213,1 рублей дохода по итогам 2018 года. Это на 7,23% больше, чем было в 2017 году. В абсолютном выражении доход вырос на 257 299,6 рублей.

Личной собственности у губернатора по-прежнему нет, в пользовании, как и ранее, находятся земельный участок под ИЖС (3412 кв. метров) и два жилых дома (100,1 и 26,2 кв. метров).

Доход супруги губернатора сократился в 2,3 раза и составил по итогам 2018 года 2 737 353,27 рублей. Напомним, в 2017 году значительный доход был получен от вкладов в банках, ценных бумаг, долей участия в коммерческих организациях и от сдачи имущества в аренду. Она является собственником земельного участка под ИЖС (3412 кв. метров), жилого дома (26,2 кв. метров), двух нежилых помещений (113,6 и 52,8 кв. метров).

В 2018 году у супруги появился новый автомобиль «Тойота Лексус RX 200T». Как и в 2017 году, на неё записаны УАЗ (31 519−110) и мотовездеход.

В пользовании двух несовершеннолетних детей губернатора — дом площадью 100,1 кв. метров.