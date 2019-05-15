Краснодар, 15 мая, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Общероссийский народный фронт планирует обратить отдельное внимание на реализацию мусорной реформы в сёлах, территориях дачных кооперативов и земель лесного хозяйства. Об этом сегодня, 15 мая, на Медиафоруме в Сочи рассказала сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева.

Фото Зиявутдина Гаджиахмедова Сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева

«В перспективе у нас обсуждение вопроса реализации мусорной реформы на сельских территориях, территориях дачных кооперативов и земель лесного хозяйства. <…> Я думаю, многие из вас любят отдыхать за городом, наверняка видели одинокие кучи мусора, которые, вроде, и свалкой не назовёшь в полном смысле. В то же время, кто их должен убирать? Почему не убирают? Кто здесь должен формировать контейнерные площадки?» — обозначила проблему Цунаева во время общения с журналистами.

Как сообщало ИА REGNUM, V Медиафорум ОНФ проходит в Сочи в период с 14 по 16 мая. Его участниками стали порядка 500 человек, среди которых лауреаты конкурса журналистских работ фонда «Правда и справедливость», члены центрального и региональных штабов ОНФ.

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