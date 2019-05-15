Переславль-Залесский, Ярославская область, 15 мая, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Сроки строительства и ввода завода «НТфарма» в Переславле-Залесском Ярославской области могут быть сорваны. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admpereslavl.ru Недостроенный завод НТфарма

Как сообщало ранее ИА REGNUM, губернатор области Дмитрий Миронов в апреле заявил о возобновлении строительства фармацевтического предприятия. Однако, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области, новое разрешение на строительство завода региональным департаментом строительства не выдавалось.

При этом вся градостроительная деятельность на территории бывшего Пригородного сельского поселения Переславского района (где и находится недостроенное предприятие) остановлена из-за отмены судом правил землепользования и застройки.

В силу положений Градостроительного кодекса России при отсутствии действующих правил землепользования и застройки никакая градостроительная деятельность невозможна. В том числе нельзя выдавать разрешение на строительство.

Значит, возобновление работ на объекте будет возможно только после того, как появятся правила землепользования и застройки городского округа Переславль-Залесский, к которому было присоединено год назад Пригородное сельское поселение Переславского муниципального района. После объединения должны быть разработаны новые градостроительные документы — сначала Генеральный план, а потом правила землепользования и застройки. В настоящий момент ведутся работы по созданию генплана, который в лучшем случае будет принят в конце 2019 года. Только после этого начнется работа по созданию и утверждению правил землепользования и застройки. Когда они будут утверждены, станет возможным выдача разрешения на строительство и продолжение работ на объекте «НТфарма».

Прежнее разрешение на строительство было выдано бывшим главой Переславского района Денисом Кошурниковым еще в мае 2012 года. Именно из-за подписания этого документа в отношении Кошурникова было возбуждено уголовное дело, завершившееся обвинительным приговором. Следствие посчитало, что Кошурников должен был согласовать выдачу разрешения с Министерством природных ресурсов России. Такое согласование было необходимо, так как объект находится в охранной зоне Национального парка «Плещеево озеро».