Москва, 15 мая, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Не стоит забегать вперёд и говорить о новом прорыве в международных взаимоотношениях между США и Россией. Скорее всего, необходимо вести речь о осознанной необходимости со стороны США вести международный диалог между двумя странами, которые играют не последнюю скрипку во всей геополитике последних лет, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Тем более, по его мнению, с учётом происходящего в мировой экономике США надо иметь посредников между Штатами и Китаем, чтобы с помощью России склонить или попытаться склонить официальный Пекин на больший компромисс во взаимоотношениях между США и КНР, и Россия как нельзя кстати в данном случае. Вопросов, по которым у наших стран есть общая и актуальная международная повестка как в плане политики, так и экономики, просто огромная, и именно в этой связи игнорировать основных участников общемировой геополитической карты мира для США уже практически бессмысленно.

«А вот о вопросе возможной отмены санкций США можно рассуждать достаточно долго. Правда, это совершенно не говорит на сегодняшний день о том, что завтра или уже в июле, например, после завершения саммита стран формата G-20. Скорее всего, их не отменят, но тон сам по себе может измениться, и сильно, но отмены санкций пока не стоит ждать, тем более буквально 14 мая в Вашингтоне комитет палаты представителей Конгресса США по финансовым делам снова разработал очередной законопроект о новых санкциях против России», — отметил эксперт.

Правда, несмотря на тот факт, что данный документ уже размещён на сайте комитета, но ему почему-то не присвоен входящий номер учёта документа и не указаны авторы данной инициативы, но сам факт размещения новых документов на так называемую тему санкций против РФ, говорит нам о том, что тема для некоторых политических кругов ещё так и осталась нераскрытой.

«Так что пока до отмены американских санкций в отношении РФ ещё далековато. Ведь это не так просто, отмена санкций грозит определёнными следующими и сопутствующими этому процессу шагами, такими, например, как признание Крыма российской территорией со всеми вытекающими из этого последствиями», — считает Блинов.

Исходя из предвыборной риторики президента США Дональда Трампа в отношении России, надо говорить о новом шаге со стороны администрации Трампа и политических кругов США к тому, чтобы придать новый импульс к нормализации взаимоотношений между нашими странами. И уже после нормализации и при явном потеплении в рамках масштабно развязанной американскими демократами «холодной войны 2.0» можно будет говорить и новой «перезагрузке 2.0», и, если сложатся звёзды, и о новой «перестройке», только в рамках мировой политики.

«Центров мира» стало как за последние 10 лет существенно больше, чем семь стран. Теперь на примере формата G-20 мир видит более широкую палитру участников мировой политики и экономики, а это значит, что международный диалог просто неизбежен, и всем придётся договариваться со всеми, а не воевать посредством санкций и внешнеторговых пошлин. И вот тогда, наверное, всё будет хорошо», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая президент РФ Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео в ходе состоявшейся в Сочи встречи обсудили тему американских санкций против России.

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