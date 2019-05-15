Москва, 15 мая, 2019, 12:57 — ИА Регнум. В ближайшие годы Росстат переведёт значительную часть отчётности в электронную форму, в первую очередь это коснётся коммерческих предприятий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 мая заявил глава Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Малков на расширенном заседании коллегии Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Федеральная служба государственной статистики

«По электронной отчётности мы предлагаем перейти для крупных предприятий со следующего года, для малых предприятий — через год, с 2021 года», — заявил Малков.

После перехода к исключительно электронному сбору отчётности заинтересованным органам власти будет предложена технология единого окна приёма электронных статистических отчётов.

Помимо прочего, Росстат рассматривает варианты альтернативных источников для получения статистических данных, которые предполагают серьёзное сотрудничество с налоговой службой. Однако спрогнозировать сроки отмены традиционной отчётности в ведомстве пока не могут.

«Данные налоговой могут стать нам основой для расчёта целого ряда стратегических показателей, помогут повысить качество макроэкономических расчётов. Кроме того, мы сможем отказаться от сбора статотчётности по отдельным формам, что снизит нагрузку на респондентов», — пояснил Малков.

Наконец, к началу 2020 года будет подготовлена концепция использования больших данных в статистике, добавил он.