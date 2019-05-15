Киев, 15 мая, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Правительство Украины введет торговое эмбарго на российские товары, которые можно заменить и аналоги которых производятся украинскими предприятиями. Об этом 15 мая на заседании правительства Украины заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Опять санкции

«Сегодня мы примем решение о том, что мы введем зеркальные санкции в отношении России. В ответ мы введем эмбарго на те товары, которые мы полностью производим в Украине или можем их заменить. К большому сожалению, у нас были очень тесные экономические связи… Такие испытания сделают Украину сильнее, как бы нам ни было трудно», — добавил Гройсман.

При этом премьер не уточнил, какая именно российская продукция подпадет под эмбарго и санкции.

«Мы введем специальные пошлины на российские товары, чтобы абсолютно достойно по трем направлениям дать ответ агрессору, который хочет нанести экономический вред нашей стране… Мы будем и дальше диверсифицировать поставку энергетических ресурсов для того, чтобы стать энергетически независимыми», — сказал Гройсман.

Он сообщил, что закрытие российского рынка вынудило украинских товаропроизводителей переориентироваться на новые рынки сбыта.

«Мы переориентируем нашу экономику на цивилизованные рынки, на которых есть правила, на которых есть закон. Сегодня 43% нашего экспорта идет в страны Европейского союза. Мы открываем новые рынки разных стран мира. Я глубоко убежден, что таких стран будет все больше и больше», — сказал Гройсман.

Гройсман считает, что украинские санкции станут зеркальным ответом на последние санкции Кремля в отношении Украины.

«Сегодня они выдумали новые решения по внедрению определенных экономических санкций против Украины. Наша задача — достойно, профессионально реагировать на такие решения. Я не говорю о народе России, высшее политическое руководство приняло решение сделать из Украины врага и стрелять в наших воинов и мирных жителей. Это решение на их совести, и бог им судья. Мы отстоим свою победу и территориальную целостность… Никому не дано и не будет дано поставить нас на колени», — подытожил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным государственной фискальной службы Украины, в первом квартале 2019 года Польша стала крупнейшим среди других стран мира импортером украинских товаров, обойдя Российскую Федерацию. Так, за три месяца 2019 года Украина экспортировала в Польшу товаров на 818 млн долларов, в РФ — на 759 млн долларов.

По данным Нацбанка Украины, в первом квартале 2018 года, по сравнению с первым кварталом 2017 года, экспорт товаров с Украины в Россию сократился на 11,5%, до 709 млн долларов, а импорт из России вырос на 28,4%, до 1,9 млрд долларов.

Напомним, в апреле премьер-министр России не уточнил, какая именно российская продукция подпадет под эмбарго и санкции, заявив, что Москва меняет порядок экспорта на Украину нефти и нефтепродуктов. По его словам, с 1 июня некоторые российские товары можно будет вывозить на Украину только после специального разрешения.

«Определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и нефть, и нефтепродукты», — сказал Медведев.