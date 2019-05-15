Санкт-Петербург, 15 мая, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Правительство Петербурга взяло «честное слово» с руководства ОАО «Метрострой», что три новых станции Фрунзенского радиуса будут открыты в сентябре 2019 года. Об этом заявил врио губернатора Александр Беглов, отвечая на вопрос депутата ЗакСа Оксаны Дмитриевой в ходе ежегодного отчета главы города перед парламентом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

Александр Беглов признал, что три станции метро на юге города ждут почти 1 млн жителей. Напомним, «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» с электродепо «Южное» должны были ввести в строй еще в декабре прошлого года, однако контракт пришлось несколько раз продлевать.

«Это сентябрь 2019 года», — сказал врио губернатора о сроках сдачи станций.

Он добавил, что в первую очередь Смольному необходимо было удостовериться, что рабочим «Метростроя» и его субподрядчикам вернут все многомесячные долги по зарплатам.

«Руководство «Метростроя», Александровы — отец и сын — дали честное слово, что в сентябре станции метро будут запущены. Будем оказывать содействие, чтобы они выполнили свое обещание», — заявил Александр Беглов.

Станции Красносельско-Калининской ветки будут сданы к 2022 году, сообщил он, правда, он не уточнил, какие именно станции имеет в виду.

Напомним, ККЛ должна включать в себя станции «Путиловская», «Броневая», «Юго-Западная», а также «Заставская», «Каретная» и «Боровая».

"Наша дорожная сеть и система общественного транспорта не отвечает темпам развития мегаполиса», — добавил Беглов.

Он заметил, что город решит, следует ли увеличивать долю собственных акций в ОАО «Метрострой» после сентября и открытия Фрунзенского радиуса. Также будет принято решение о возможном приглашении на рынок других компаний-конкурентов.

«Что касается дальнейшей работы с «Метростроем» — все зависит от «Метростроя». Будут хорошо работать — добро пожаловать, будут плохо работать — будем принимать другие решения», — сказал Беглов.

Добавим, фактически генеральным директором сначала «Ленметростроя», а затем ОАО «Метрострой» в течение почти двадцати лет был Вадим Александров. В июне 2017 года управление было передано его сыну Николаю Александрову. Семья также является акционерами компании.