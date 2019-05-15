Москва, 15 мая, 2019, 12:47 — ИА Регнум. В России завершены заводские испытания парадных кабриолетов Aurus, заявил заместитель генерального директора Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) Сергей Маев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM AURUS. Седан Senat

По его словам, в настоящее время автомобили готовятся к проведению государственных испытаний.

«Они будут завершены в течение этого года, после чего будет принято решение Минобороны о принятии этих машин на снабжение», — цитирует РИА Новости Маева.

Как сообщало ИА REGNUM, машина оборудована гибридным силовым агрегатом состоящим из двигателя V8 на 600 л. с. и электромотора. Агрегат работает с 9-позиционным «автоматом». Привод машины 4×4. Кабриолеты Aurus появятся на авторынке в 2020 — 2021 годах.

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