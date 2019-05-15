Санкт-Петербург, 15 мая, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Бюджетные инвестиции Петербурга должны вырасти до 15% от расходов бюджета. Об этом заявил врио губернатора Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

Чиновник заметил, что в последние годы собственные инвестиции города только падали. Номинальные капиталовложения города сократились с 78 млрд рублей в 2017 году до 62 млрд рублей в прошлом году.

«Город вкладывает в свое развитие все меньше. Но нельзя жить одним днем, нужно думать о будущем. И для начала необходимо вернуться к уровню инвестиций в 15% от расходов бюджета», — сказал Александр Беглов, выступая с отчетом перед парламентом в Мариинском дворце.

В целом, правительство определило направления дальнейших изменений. Так, в четвертом квартале прошлого года удалось сократить дефицит бюджета на треть с 52 млрд до 35 млрд рублей, в том числе отказавшись «от расходов сомнительной эффективностью».

Чиновники должны решить проблемы, которые больше всего беспокоят петербуржцев, отметил Александр Беглов. Для этого необходимо внести коррективы в стратегию развития города до 2035 года. Напомним, последняя стратегия была разработана правительством губернатора Георгия Полтавченко и принята до 2030 года.