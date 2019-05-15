Москва, 15 мая, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Величина ставки по ипотечным кредитам определяется величиной расходов кредитной организации, требуемым уровнем прибыли, величиной рисков вложений. Для обеспечения снижения ставки по ипотечным кредитам необходимо, прежде всего, обеспечить снижение стоимости фондирования банков, которая в свою очередь находится в существенной зависимости от величины ключевой ставки Банка России, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова Владислава Полетаева.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Величина ключевой ставки также определяется целой совокупностью факторов, в частности, уровнем инфляции, экономической активностью в государстве, уровнем валютного курса, а также различными внешними факторами (экономическими, геополитическими)», — отметила эксперт.

Ввиду экспортно-сырьевой зависимости российской экономики, отсутствия развитого сектора обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, продукция которых может быть конкурентоспособна как на отечественном, так и на зарубежных рынках, рост российской экономики остается неустойчивым, она продолжает находиться в зависимости от негативного воздействия различного рода внешних факторов. К таким внешним факторам относятся конъюнктура мировых товарных и финансовых рынков, экономические и иные санкции иных государств и т. д.

«Соответственно нестабильна ситуация и на финансовом рынке и говорить о возможности снижения стоимости фондирования для банков пока преждевременно. Кроме того, на величину ключевой ставки (и соответственно стоимости фондирования) оказывают влияние и некоторые решения государства. Например, повышение ставки НДС, которое стимулировало рост инфляции и не позволило пока осуществить ее дальнейшее снижение», — высказала своё мнение Полетаева.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая зампред Банка России Дмитрий Тулин заявил, что ЦБ намерен в ближайшие несколько лет добиться снижения ставок по ипотечным кредитам до 8%.

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