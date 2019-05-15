Тольятти, Самарская область, 15 мая, 2019, 12:33 — ИА Регнум. За первые три месяца 2019 года 50,8% всех проданных Lada Vesta в РФ пришлось на модели с кузовом седан. Об этом сообщает статистическое агентство «Автостат».

Lada.ru Lada Vesta

Всего в первом квартале 2019 года было реализовано 14 162 экземпляров седанов Lada Vesta. Отмечается, что стандартных седанов продано в 13 раз больше, чем седанов версии Cross.

Немного уступили седанам универсалы. Их за первый квартал 2019 года было продано 13 726 единиц. Таким образом, их доля составила 49,2%. Покупатели также предпочли стандартные версии универсалов — они разошлись тиражом в 6 859 штук. При этом кросс-версию универсала приобрели 6 867 автолюбителей.

Напомним, всего в первом квартале 2019 года в РФ было реализовано 27 888 машин семейства Lada Vesta.

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