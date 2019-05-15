Москва, 15 мая, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Россия является одной из наиболее защищённых от внешних шоков стран в мире, поэтому последствия торговой войны между США и Китаем не окажут чрезвычайного влияния на национальную экономику. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 мая журналистам заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации.

Максим Орешкин

«С точки зрения обменного курса национальной валюты у нас выстроена новая система, нацеленная на то, чтобы сглаживать влияние таких внешних факторов падения внешних цен, в том числе на сырьевые ресурсы. На первом этапе такое падение цен на нефть для внутреннего рынка будет компенсировано снижением объёмов приобретения государством валюты на валютном рынке», — указал министр.

«Избыточные доходы, которые мы сейчас аккумулируем, делаются для того, чтобы компенсировать и максимально сгладить сценарии с таким негативным внешним влиянием», — пояснил он.

«Влияние, конечно, будет, потому что такая ситуация в глобальной экономике коснётся всех финансовых рынков, и российский финансовый рынок — часть глобального рынка. Поэтому если будут негативные тренды на глобальных финансовых рынках, то они затронут и российский рынок. Но чего-то сверхнеобычного для России в этой ситуации не будет. Россия сейчас является одной из наиболее защищённых экономик для такого внешнего воздействия», — отметил Орешкин.