Москва, 15 мая, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Полноценная торговая война между Китаем и США, которая может развернуться в ближайшее время, нанесёт серьёзный удар по темпам мирового экономического роста. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 мая журналистам заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

«Полноценная торговая война между Китаем и США с пошлинами порядка 25% — это то, что будет разрушать цепочки добавленной стоимости, то, что будет разрушать саму добавленную стоимость в самой экономике. Это, конечно же, скажется на темпах роста мировой экономики, в первую очередь за счёт промышленного производства, которое будет находиться под серьёзным ударом», — заявил Орешкин.

«Речь может идти о том, что при негативном сценарии экономика может потерять до нескольких процентов от базового роста глобального ВВП. Не в минус уйти, а вместо роста в 3,5% показать темпы роста, например, на уровне 1%», — подчеркнул он.

Ход торговой войны будет определять то, за какой период мировая экономика потеряет этот потенциал роста. Это может произойти довольно быстро, если эскалация будет достаточно резкой, указал министр.

«Вся эта история будет негативно сказываться и на спросе на российскую продукцию. Это касается сырьевых товаров, поэтому такой сценарий будет означать снижение цен на ключевые ресурсы: на нефть, на металлы, на уголь — то, что экспортируется Российской Федерации. Это будет оказывать и сдерживающие влияние на несырьевой экспорт, потому что будет характеризоваться ситуацией ослабленного глобального спроса», — добавил он.

Ранее США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также распорядился начать повышение пошлин на импорт и по другим товарам, который оценивает в размере около 300 млрд долларов.