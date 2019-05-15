Калуга, 15 мая, 2019, 12:26 — ИА Регнум. Калужские компании получили финансовую поддержку АО «Российский экспортный центр» в виде субсидий на сумму свыше 11,5 млн долларов США. Как сообщили 15 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, из 350 экспортёров значительную часть составляют малые и средние компании.

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При содействии регионального центра поддержки экспорта, который входит в состав Государственного автономного учреждения Калужской области «Агентство развития бизнеса», 21 компания малого и среднего предпринимательства заключила 43 контракта на сумму более 12 млн долларов США.

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По результатам проделанной работы калужский региональный центр поддержки экспорта с 33 места поднялся на седьмую строчку в федеральном рейтинге аналогичных организаций.