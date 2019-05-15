Киев, 15 мая, 2019, 12:16 — ИА Регнум. Украина ввела новые экономические санкции против России, под запрет попали поставки удобрения, сельхозпродукции и транспорта, заявил 15 мая украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его словам, соответствующее решение — это «зеркальные меры». Ограничения будут касаться товаров, которые на Украине либо полностью производятся, либо могут быть заменены альтернативными поставками.

Как отметил вице-премьер Украины Степан Кубив, ограничения касаются промышленных товаров, минеральных удобрений, товаров сельского хозяйства, транспортных средств, фанеры и другого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что санкции Евросоюза против России будут как минимум продлены на следующие полгода в полном объеме, а в лучшем случае Киев добьется от европейских партнеров еще и дополнительных ограничительных мер.

Читайте также: Киев не видит причин сомневаться в продлении ЕС санкций против России