Санкт-Петербург, 15 мая, 2019, 12:12 — ИА Регнум. У госкомпаний есть определенный бюджет на смс-информирование, и если бы операторы попытались повысить для них цены, как сделали это для частных клиентов, то госкомпании могли вообще отказаться от этой услуги, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 15 мая, генеральный директор агентства РусТелеком Юрий Брюквин, комментируя сообщения ФАС.

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Как сообщалось ранее, антимонопольная служба признала Tele2, МТС и «Вымпелком» нарушителями закона «О защите конкуренции». Операторы предоставляли компаниям с госучастием значительно более выгодные условия стоимости информационных, сервисных и транзакционных рассылок смс-сообщений.

«Основные потребители смс-информирования — это финансовые институты, в том числе банки. Себестоимость рассылки смс (к примеру, для авторизации платежа) для оператора измеряется в копейках, а с клиентов операторы берут в среднем полтора рубля за смс. В последние годы цена заметно выросла.

Но если коммерческие организации не могут отказаться от таких цен, потому что не могут оказаться от рассылок, то у государственных учреждений, к примеру, сферы ЖКХ, есть бюджет, и в нем на эти нужды из года в год есть определенная фиксированная сумма. Если этой суммы хватать не будет, они могут просто отказаться от самой услуги.

Операторы таким образом оказались перед выбором: либо они теряют сверхприбыли вместе с клиентом, либо соглашаются на снижение прибыли. Естественно, они выбрали второй вариант», — отметил Юрий Брюквин.