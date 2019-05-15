Вашингтон, 15 мая, 2019, 12:05 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен издать распоряжение, которое фактически запретит американским компаниям использовать произведённое китайской компанией Huawei телекоммуникационное оборудование, сообщает 15 мая The Financial Times со ссылкой на источник.

Дональд Трамп

По данным издания, соответствующее распоряжение глава Белого дома намерен издать на текущей неделе.

Как отметил собеседник агентства, в соответствующем документе не будут упоминаться конкретные компании, однако он позволит минфину США проверять любые операции с участием компаний, которые могут представлять угрозу для нацбезопасности. Однако документ направлен в первую очередь против китайской компании, уточнил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США с 10 мая повысили пошлины с 10% до 25% на импорт китайских товаров общей суммой в $200 млрд. В качестве ответной меры Китай пообещал повысить пошлины на ряд американских товаров с 1 июня 2019 года. В свою очередь, в Пекине заявили, что Китай будет биться в торговой войне с США «до победного конца».

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