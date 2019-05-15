Вашингтон, 15 мая, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Социальная сеть Facebook наложила ограничения на онлайн-трансляции, в том числе сервиса Live. Об этом 15 мая сообщил портал The Verge.

(сс) Simon Facebook

Таким образом, компания хочет решить проблему злоупотреблений и минимизировать риски. Facebook будет временно блокировать возможность онлайн-трансляций с аккаунтов тех пользователей, которые нарушают правила и стандарты соцсети.

Издание отмечает, что причиной подобных нововведений стал теракт в мечетях новозеландского города Крайстчерч, произошедший в марте 2019 года.

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Напомним, после этого теракта Facebook обвинили в том, что её администрация не заблокировала вовремя трансляцию, которую вёл террорист и впоследствии недостаточно быстро удаляла копии ролика.