Курган, 15 мая, 2019, 12:01 — ИА Регнум. В областной думе Курганской области подготовлен законопроект, позволяющий людям, решившим создать крестьянско-фермерское хозяйство, бесплатно предоставлять земельные участки размером до 100 гектаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

Данный законопроект направлен на максимальное вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения и поддержку ведения крестьянско-фермерского хозяйства. Напомним, в Курганской области на сегодня не используется 245 тысяч га пашни. В настоящее время законом предусматривается бесплатное расширение угодий уже существующих крестьянско-фермерских хозяйств.

Однако в трёх районах Курганской области — Каргапольском, Кетовском и Щучанском — бесплатно будут предоставлять лишь до 10 гектаров, поскольку здесь объем нераспределенных земель значительно меньше, чем на других территориях.

«Нашими целями являются: первое — эффективное использование земельных ресурсов, второе — человек получает землю безвозмездно, но налоговые обязательства несёт, а это доходы местных бюджетов, и третье — максимальное поощрение людей к экономической деятельности на территории Курганской области», — прокомментировал грядущее нововведение врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.