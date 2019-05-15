Симферополь, 15 мая, 2019, 11:36 — ИА Регнум. После ввода Крымского моста в эксплуатацию среднемесячная интенсивность грузоперевозок между республикой и материковой частью России увеличилась почти в два с половиной раза. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Most.life Крымский мост

«Количество проехавших в обе стороны автомобилей достигло пяти миллионов. Причём транспортный поток одинаково интенсивный в обоих направлениях. То есть мост востребован по обе стороны Керченского пролива», — отметил глава РК.

Он также напомнил, что открытие железнодорожного движения по мосту в конце 2019 года позволит поставлять большую часть продукции железнодорожным транспортом, что повлияет на её конечную стоимость.

«Надеюсь, что в комплексе с другими мерами, такими как строительство в Крыму и Севастополе крупных логистических центров и увеличение объёмов выпуска собственной продукции, это поможет нам стабилизировать цены», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 мая 2018 года через транспортный переход через Керченский пролив проследовали пять миллионов машин, среди которых 500 тысяч грузовиков и более 60 тысяч автобусов.