Калуга, 15 мая, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Около двух тысяч мероприятий, к участию в которых было привлечено свыше 50 тыс. подростков, было организовано калужскими правоохранителями в рамках молодёжной акции «Выбери правильный путь!». Об этом 15 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Prokuror-kaluga.ru На брифинге, посвящённом подведению итогов акции «Выбери правильный путь!»

По её словам, инициатором акции выступила прокуратура региона с участием органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Мероприятия акции были нацелены на профилактику подростковой преступности, формирование здорового образа жизни, выявление и оказание помощи детям, нуждающимся в государственной помощи и поддержке.

За время акции, которая была проведена в апреле 2019 года, правоохранителями было пресечено 143 административных правонарушения, из них 102 факта неисполнения родителями обязанностей по воспитанию детей, 32 нарушения несовершеннолетними антиалкогольного законодательства, семь фактов совершения подростками мелкого хищения и два нарушения запрета курения табака на отдельных территориях.

Кроме того, правоохранительными органами совместно с сотрудниками учреждений социального обслуживания семьи и детей проведены рейды, направленные на выявление детей, занимающихся попрошайничеством, нуждающихся в трудоустройстве, медицинской помощи, в том числе употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, алкоголь, и проживающих в неблагополучных семьях.

Особое внимание было уделено лицам, реализующих несовершеннолетним алкоголь, наркотические вещества, вовлекающих подростков в антиобщественную деятельность. Было выявлено девять фактов нахождения детей в ночное время в местах, где их пребывание запрещено либо ограничено законом. Все несовершеннолетние переданы родителям. Проверен 141 несовершеннолетний и 205 неблагополучных родителей (законных представителей), с которыми проведена профилактическая работа.

«В течение месяца с подростками проведены спортивные мероприятия, тематические экскурсии, квесты, «круглые столы», организованы рейды, направленные на выявление безнадзорных и беспризорных детей, проживающих в неблагополучной семейной обстановке. Сотрудниками прокуратуры и полиции были организованы лекции и беседы с учащимися школ и их родителями, проведены классные часы и правовые уроки. Правоохранители приняли активное участие в общешкольных родительских собраниях», — сказала Искрина Лепёхина.

Напомним, на территории Калужской области в 2018 году было зарегистрировано 397 преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием (в 2017 году — 393). К уголовной ответственности были привлечены 295 несовершеннолетних, при этом 51 из них совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. В 2018 году подростками совершено 101 особо тяжкое и тяжкое преступление (в 2017 году — 63). Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, составил 4,2% (в 2017 году — 3,8%).