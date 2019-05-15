Ярославль, 15 мая, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий АО «Ярославская генерирующая компания» обратился в арбитражный суд Ярославской области с заявлением о взыскании солидарно с бывших руководителей предприятия 4 468 461 857 руб. 25 коп. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

4,5 млрд рублей конкурсный управляющий хочет взыскать с бывших директоров предприятия — Виктора Тамарова и Виктора Морозова. В рамках этого заявления один из кредиторов предприятия-банкрота — УФНС по Ярославской области — требует наложить арест на имущество Виктора Тамарова.

АО «ЯГК» было создано правительством Ярославской области для теплоснабжения сельских территорий. Несмотря на бюджетные вливания, компания накопила большие долги и находится в стадии банкротства.

Вряд ли конкурсному управляющему удастся взыскать сколько-нибудь значительные суммы у бывших руководителей. Однако благодаря этому заявлению впервые стала известная сумма долгов госпредприятия — почти 4,5 миллиарда рублей.