Сочи, Краснодарский край, 15 мая, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Судя по заявлениям, сделанным после встречи президента России с госсекретарем США, российские власти пока отвечают на незаконные санкции США только отказом помогать Вашингтону на международной арене, но этого недостаточно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 15 мая, комментируя заявления помощника президента Юрия Ушакова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Ранее Ушаков сообщил, что основными темами встречи Владимира Путина и Майка Помпео стали двусторонние отношения, ряд международных вопросов, а также тема стратегической стабильности. Вопрос о санкциях также обсуждался, российская сторона дала понять Помпео, что «нельзя вводить против России санкции и одновременно просить Россию сделать что-то такое, что было бы выгодно американцам на международной арене», сказал Ушаков РИА Новости.

«Стоит обратить внимание на принципиальную разницу в разговорах о санкциях в контексте отношений нашей страны с США и с Европейским союзом. И в том, и в другом случае Россия заявила о незаконном с точки зрения международного права характере введённых против неё торгово-экономических ограничений и своих контрмерах. Обратите внимание, однако, на степень эффективности этих контрмер! Европейцы постоянно говорят, что наши контрсанкции для них ощутимы, что они наносят им ущерб. О каких-то внешнеполитических просьбах к нам в этом контексте они и не заикаются.

Соответственно, формируется отношение к этой проблеме и общественности, и политического класса Европы. Это даёт свой положительный для нашей страны результат: и отказ ЕС от подбрасываемых ему идей введения новых санкций, и отстаивание крупными экономиками Европы важных для себя проектов сотрудничества с Россией.

С США, как мы видим, ситуация иная. Судя по словам Юрия Ушакова, на американские санкции мы готовы отвечать только неготовностью рассматривать американские просьбы к нашей стране «сделать что-то такое, что было бы выгодно американцам на международной арене».

Это, конечно, уже что-то, но этого явно не достаточно. Бросается в глаза неравноправность такого «обмена»: нельзя делать что-то выгодное США на международной арене в обмен только на то, что они будут снимать односторонне и незаконно введённые ими ограничения в экономических связях с нашей страной. Положение России как мировой державы требует увязывать интересы с другими державами в международных делах отдельно, а равноправие в торгово-экономической сфере обеспечивать, не идя на внешнеполитические уступки», — отметил Михаил Демурин.