Улан-Удэ, 15 мая, 2019, 11:42 — ИА Регнум. С начала пожароопасного периода в Бурятии зарегистрирован 191 лесной пожар на общей площади почти в 51 тыс. гектаров. Такие данные 15 мая привели ИА REGNUM в агентстве лесного хозяйства республики.

Pixabay Пожар в лесу

За аналогичный период 2018 года произошёл 141 пожар на площади в 6,9 тыс. гектаров, что меньше нынешних показателей в семь раз. Всего в прошлом году было зарегистрировано порядка 364 лесных пожаров на общей площади около 24,3 тыс. гектаров.

За последние сутки было ликвидировано пять лесных пожаров в четырех районах Бурятии на общей площади около 250 га. Кроме того, под наблюдением программы космического мониторинга в зоне контроля находятся две «термоточки» в Баунтовском районе.

«Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении тушения, в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики, и прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен», — отметили в РАЛХ.

Как сообщало ИА REGNUM, власти республики прогнозировали трудности с лесными пожарами из-за раннего наступления весны. Пожароопасный сезон в этом году начался с 15 марта, тогда как в 2018 году продлился с 6 апреля до октября. На профилактику и тушение лесных пожаров правительство Бурятии запланировало потратить 350 миллионов рублей. Что на 30 млн больше по сравнению с прошлым годом.

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