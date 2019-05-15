Пекин, 15 мая, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин выделил суть китайской цивилизации, выступая во время церемонии открытия Конференции по диалогу между цивилизации Азии в Пекине, сообщает 15 мая газета China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

По словам председателя Си, Китай ищет доброжелательных отношений с соседями и гармонии со всеми нациями, что является китайским путем взаимодействия с миром. Благо народа и предоставление ему стабильности и процветания является отличительными ценностями китайской цивилизации.

Продление реформ и инноваций, развивающихся в ногу со временем, является неизменным духом китайской цивилизации, полагает глава КНР. При этом, экзистенциальной философией китайской цивилизации является следование законам природы и объединение человечества и всей Вселенной.

Напомним, что темой конференции в 2019 году стало «Взаимное заимствование и сообщество единой судьбы». Концепцию «сообщества единой судьбы для всего человечества» Китай начал активно продвигать с момента старта проекта «Нового шелкового пути». Таким образом Китай объявляет свои претензии на мировое лидерство.