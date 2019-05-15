Киев, 15 мая, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Компания «Нафтогаз Украины» уже сейчас отрабатывает вероятный сценарий прекращения транзита российского газа через территорию Украины с начала 2020 года, который позволит избежать масштабного энергетического кризиса.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

Об этом сообщил глава НАК Андрей Коболев, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 мая.

В частности, как отметил чиновник, дочерняя компания «Нафтогаза» «Укртрансгаз» провела совещание диспетчеров, в ходе которого были проработаны детали организации работы газотранспортной системы Украины в реверсном режиме, который будет задействован в случае нулевого транзита.

Среди других мер — работа над устранением слабых звеньев, которые могли бы поставить под угрозу работу ГТС, например, подчеркнул Коболев, это касается реконструкции компрессорных станций.

«Прерывание Газпромом транзита газа через Украину в январе 2020 года, когда закончится срок действия действующего контракта, — вполне вероятный сценарий. Безусловно, мы этого не хотим, но должны быть полностью готовы к деструктивным действиям со стороны России», — заявил Коболев, оценивая ход подготовительных мероприятий.

Чиновник в завершение еще раз повторил, что к зиме Украине необходимо накопить в ПХГ около 20 млрд кубов газа (в предыдущие зимы Киев обходился запасами на уровне 15−17 млрд кубов):

«При таком условии система будет работать стабильно и гарантировать доставку газа всем потребителям», — резюмировал Коболев.

Украинский эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в комментарии для издания «Страна» перечислил возможные сценарии развития событий, связанные с прекращением транзита российского газа.

«Формально новый договор с Газпромом может подписать только сертифицированный по европейским стандартам украинский оператор ГТС. «Нафтогаз» заявил, что до 1 января 2020 года создать такого оператора не успеет. Плюс потребуется время на сертификацию. Поэтому остается вариант продления нынешнего договора. Тут также есть варианты. Либо Украина соглашается на продление и все идет, как сейчас. Либо не соглашается», — заявил специалист.

По словам Рябцева, во втором варианте Киеву нужно обеспечить газ собственной добычи и реверс из Европы, однако не факт, что украинская труба вообще сможет работать в таком режиме:

«Для этого нужно подписать контракт со Словакией, гарантировав, что мы будем брать не менее 23 млн тонн газа в сутки, и закупить дополнительно 4 млрд кубов газа для поддержания нужного давления в трубе. Но прежде было бы неплохо проверить — способна ли наша ГТС вообще работать в режимах реверса и аверса одновременно. Последний раз ее «тестили» на волне очередной газовой войны с Россией 10 лет назад. Но тогда перебои наблюдались всего несколько дней, а в хранилищах было 24 млрд кубометров газа. В этот раз система может и не сработать, и Украина попросту останется без газоснабжения», — пояснил «Стране» эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что последний на сегодня раунд трехсторонних переговоров Украины, России и Европейской комиссии о продолжении транзита российского газа через ГТС Украины состоялся в январе этого года в Брюсселе. Тогда стороны не достигли взаимопонимания. Следующий раунд был запланирован на май, однако по состоянию на сегодня никакой информации о готовящейся встрече не обнародовано.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее обозначил возможные условия для продолжения транзита через Украину:

«Это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка».