Владивосток, 15 мая, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Должность президента 17-го международного кинофестиваля «Меридианы тихого» займет актёр и режиссёр Константин Хабенский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба организации конкурса.

Пресс-служба кинофестиваля «Меридианы тихого» Константин Хабенский

Кресло председателя жюри конкурса займет режиссёр Анна Меликян. В 2019 году кинофестиваль пройдет во Владивостоке в период с 13 по 19 сентября. Отмечается, что Хабенский будет оценивать качество и уровень смотра, кроме того, запланирована его творческая встреча со зрителями.

Пресс-служба кинофестиваля «Меридианы тихого» Анна Меликян

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Напомним, международный кинофестиваль «Меридианы тихого» проходит ежегодно во Владивостоке, самый первый кинофорум состоялся в 2003 году. В фестивале принимают участие кинематографисты из более чем шестидесяти стран, на конкурс поступает более 800 заявок.