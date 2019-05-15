Ингольштадт, Германия, 15 мая, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Немецкая компания Audi отмечает 25-летний юбилей своей модели Audi A4. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Логотип Audi

Audi A4 появилась в 1994 году в качестве преемника Audi 80. С того времени автокомпания выпустила более 7,5 млн единиц этой модели. Юбиляр представлен уже пятым поколением. Сообщается, что в 2018 году в мире было реализовано 344,6 тыс. машин модели Audi A4.

«Вот уже четверть века Audi A4 остается символом бренда с четырьмя кольцами в большей степени, чем любая иная модель. Для завода в Ингольштадте Audi A4 также является ключевым продуктом», — заявил директор автопредприятия в Ингольштадте Альберт Майер.

Модель четвертого поколения — Audi A4 изготавливается на двух основных предприятиях компании в Германии — в Ингольштадте и Неккарзульме. Кроме того, производство Audi A4 для локальных рынков осуществляется в Китае и Индии.

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