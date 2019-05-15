Ярославль, 15 мая, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Прокурор Ярославской области Дмитрий Попов за 2018 год заработал 2 млн 733 тыс. рублей. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры Ярославской области.

Duma.yar.ru Дмитрий Попов

В 2018 году Попов заработал на 244 тысячи больше, чем годом ранее (2 млн 489 млн). Это позволило ему по доходам обойти губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, чей доход составил лишь 2 млн 477 тыс. в прошлом году.

Собственность прокурора за год не изменилась — это квартира площадью 106 квадратных метров. Автомобилей у Дмитрия Попова нет.