Москва, 15 мая, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Владельцы банковских карт «Кукуруза» компании «Связной/Евросеть» столкнулись с проблемой хищения средств. Хакеры осуществили соответствующую операцию при помощи Apple Pay. Об этом 15 мая сообщил «Коммерсантъ».

TheDigitalArtist Хакер

По имеющейся у издания информации, злоумышленники смогли получить доступ к логинам и паролям владельцев карт и, подключив Apple Pay, вывели средства. Представители «Связной/Евросеть» сообщили журналистам, что доля пострадавших от действий хакеров относительно небольшая, всего поступило около 80 жалоб.

Глава компании Александр Малис сообщил, что, скорее всего, хакеры взломали какой-то сервис и стали проверять, не совпадают ли логины и пароли с таковыми в мобильном и интернет-банке карт «Кукуруза».

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что около 35% жителей России используют один пароль для разных аккаунтов. Соответствующие результаты показал опрос, проведённый Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).