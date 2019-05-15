Симферополь, 15 мая, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Металлоконструкции Крымского моста весят 260 тыс. тонн, что соответствует массе 36 Эйфелевых башен, сообщает 15 мая инфоцентр моста.

Крымский мост

«595 опор (моста) держат 260 тыс. тонн металлоконструкций пролетов», — сообщили в инфоцентре, добавив, что это 36 Эйфелевых башен.

Отмечается, что один ж/д пролет весит более 500 тонн, он тяжелее Международной космической станции. Самые глубокие сваи погружены до 105-метровой глубины, это высота 35-этажного дома.

Как сообщало ИА REGNUM, автодорожная часть моста через Керченский пролив была торжественно открыта 15 мая 2018 года при участии президента РФ Владимира Путина. За год по мосту проехали пять миллионов автомобилей.

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