Переславль-Залесский, Ярославская область, 15 мая, 2019, 10:38 — ИА Регнум. В Ярославской области единая теплоснабжающая организация Переславля-Залесского МУП «Теплосервис» выиграла ряд конкурсов на проведение работ, никак не связанных с подготовкой к отопительному сезону. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Переславль

«Теплосервис» оказался единственным участником и признан победителем конкурсов на ремонт и содержание дорог в Переславле-Залесском, а также на содержание парков, скверов, площадей и иных объектов внешнего благоустройства на всей территории городского округа. Всего за последние две недели МУП «Теплосервис» выиграло 5 конкурсов. Заказчиком этих работ является администрация Переславля — учредитель «Теплосервиса».

Судя по техзаданиям, размещенным на сайте госзакупок, победителю предстоит выполнить огромный объем работы. При этом, как сообщало ранее ИА REGNUM, «Теплосервис» не справляется со своими основными функциями — обслуживанием и ремонтом сетей отопления и водоснабжения, в результате чего зимой город испытывал перебои с теплом и горячей водой.

Аналогичная ситуация была и с предшественником «Теплосервиса» — МУП «Спектр». Он также выполнял работы по заказу городской администрации, не связанные с основной деятельностью. При этом «Спектр» не платил поставщикам тепла, накопив долгов более чем на 700 млн рублей. Не исключено, что собранные с жителей деньги шли на выполнение несвойственных предприятию функций. Сейчас в отношении руководства «Спектра» расследуется уголовное дело.

Долг Переславля за газ на 1 апреля 2019 года составил 673 миллиона рублей.