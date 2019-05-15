Москва, 15 мая, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Самая крупная магнитная буря за последние полтора-два года, которая была зарегистрирована учёными, закончилась. Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

Сообщается, что магнитное поле Земли вернулось к спокойному состоянию. Магнитосфера оставалась возбуждённой до ночи.

«Последний раз буря текущего, третьего, уровня наблюдалась 26 августа 2018 года, а до этого в сентябре 2017 года», — сообщается на сайте лаборатории ФИАН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 мая 2019 года около шести часов утра на Земле началась сильная магнитная буря. Она была вызвана высокой активностью Солнца.

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