Санкт-Петербург, 15 мая, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Контейнерооборот портов России за январь — апрель 2019 года вырос на 7,2%, до 1,77 млн TEUs, сообщает агентство Infranews. Таким образом, темпы роста контейнерооборота замедляются с начала года — в первом квартале рост составлял 8%, в январе — феврале — 8,9%, а в январе — 10,3%.

Морские контейнеры

Перевалка импортных контейнеров за четыре месяца года увеличилась на 6,3%, до 757,31 тыс. TEUs, из которых перевалка груженых выросла на 3,5%, а порожних — на 68,6%. Экспортных контейнеров за указанный период было перевалено 732,32 тыс. TEUs, на 5,5% больше, чем годом ранее. Число груженых экспортных контейнеров выросло на 8,9%.

Объем перевалки каботажных контейнеров увеличился на 10,3%, до 240,33 тыс. TEUs. Существенный рост зафиксирован по транзиту — на 54,3%, однако в абсолютных цифрах показатели остаются скромными — всего 36,83 тыс. TEUs. Рефрижераторных контейнеров за указанный период в российских портах было перевалено 180,81 тыс. TEUs, на 5,9% меньше, чем за январь — апрель 2018 года.

Лидерами по перевалке контейнерных грузов остаются морские терминалы Балтийского бассейна — с начала года там было перевалено 885,32 тыс. TEUs, рост составил 10,1%.

Также положительная динамика отмечена в портах Дальневосточного бассейна — рост на 11,2%, Арктического бассейна — на 12% и Каспийского бассейна — на 13,5%. Спад зафиксирован только в портах Азово-Черноморского бассейна — там морские терминалы сократили перевалку контейнеров на 7,6%, до 283,58 тыс. TEUs.

Напомним, грузооборот морских портов России за январь — апрель 2019 года составил 269,3 млн тонн, что на 2,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года.