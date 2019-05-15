Томск, 15 мая, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Учёные Томского политехнического университета совместно с коллегами из Павлодарского государственного педагогического университета сумели получить воду из живых клеток организма и определить её состав. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба российского вуза.

PellissierJP Вода

Отмечается, что выделение воды проводилось в рамках более масштабного исследования, целью которого является оценка влияния техногенных процессов на окружающую среду и на здоровье человека.

Профессор отделения геологии ТПУ Леонид Рихванов, руководитель исследования, сообщил, что одним из результатов исследования является определение элементного состава в разных тканях и органах.

«Например, в крови максимально по отношению к другим органам и тканям накапливаются 25 элементов, а в селезенке — 19. При этом, к примеру, почти максимально во всех изученных органах и тканях содержатся натрий, кальций, кремний, калий, магний. В селезенке высокий уровень калия, в мышцах много железа, в крови — бария, брома, свинца, висмута», — сказал профессор.

Он добавил, что на первом этапе исследовались органы и ткани свиньи из поселка экологически чистого района. На следующем этапе будут получены материалы из экологически неблагоприятного района. «Выявленные нами данные позволят определять то, как техногенез влияет на организм человека напрямую», — заключил Рихванов.

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