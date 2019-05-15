Улан-Удэ, 15 мая, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Виновным в авиационном происшествии, в результате которого девятилетний ребёнок умер, так и не доехав до больницы, признан пилот. Об этом сообщили ИА REGNUM в транспортной прокуратуре Бурятии.

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«22 февраля 2019 года авиакомпания по заявке ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Республики Бурятия» выполняла авиарейс по маршруту Улан-Удэ — Таксимо — Улан-Удэ для эвакуации двоих больных. На обратном пути в воздушном судне сработала сигнализация об ограниченном остатке топлива в баках. В результате самолет совершил вынужденную посадку на посадочной площадке в п. Хоринск», — сообщили в прокуратуре.

Из-за этого больных пришлось везти сначала в районную больницу, а затем в столицу республики, но уже на машине. В результате в пути им пришлось провести вместо трех часов одиннадцать. Ребёнок такой путь не выдержал и скончался в детской клинической больнице.

«Причиной происшествия признан неправильный расчёт командиром воздушного судна требуемого для выполнения авиарейса количества топлива, без учета фактических метеоусловий», — отметили в прокуратуре по итогам проверки.

Иркутским следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Кроме того, против авиакомпании Орловская сельхозавиация (ОСА) возбуждено дело об административном правонарушении из-за того, что в салоне самолёта вместе с пассажирами перевозились бочки с авиационным топливом, что запрещено нормами воздушного законодательства.

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