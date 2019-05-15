Якутск, 15 мая, 2019, 10:07 — ИА Регнум. Руководство страны очень четко понимает стратегическое значение Арктики. Такой вывод сделал из увеличения числа районов Якутии, включённых в Арктическую зону России, с восьми до 13 председатель Госсобрания республики Пётр Гоголев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

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«Арктика — это уникальная часть нашей страны, — подчеркнул спикер Ил Тумэн. — Это территория особого типа освоения, которая сегодня играет стратегическую роль с точки зрения не только национальной безопасности, но и экономики».

Пётр Гоголев отметил, что руководство республики последовательно отстаивало включение в Арктическую зону России всех 13 муниципальных районов, находящихся полностью или частично севернее линии полярного круга, и этот вопрос никогда не снимался с повестки.

Спикер Госсобрания региона также подчеркнул, что в Якутии Арктическая зона занимает 52,2% всей территории республики и характеризуется особыми экстремальными условиями жизнедеятельности человека.

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«Наиболее острыми проблемами являются отсутствие развитой транспортной инфраструктуры, неудовлетворительное состояние энергообеспечения, сокращение объемов производства по отраслям экономики и упадок традиционных видов хозяйственной деятельности. Это приводит к сокращению численности населения, проживающего в Арктической зоне. К примеру, численность населения 13 арктических районов с 1990 года сократилась в 2,2 раза, если в 1990 году там проживало 148,2 тысячи человек, то на 1 января 2019 года численность населения составила 67,714 тыс. человек», — сказал также Пётр Гоголев, добавив, что именно поэтому решение президента РФ о включении еще восьми арктических улусов Якутии в состав Арктической зоны страны с воодушевлением воспринято всем населением республики.

Он напомнил слова Владимира Путина о том, что по ключевым социально-экономическим показателям, по качеству жизни людей все арктические регионы необходимо вывести на уровень не ниже среднероссийского.

«Особое внимание в стратегии развития Арктики будет уделено развитию транспорта и другой опорной инфраструктуры, которая является основой для будущих инвестиций и бизнес-инициатив. Все это свидетельствует о том, что руководство страны очень четко понимает стратегическое значение Арктики», — уверен спикер Ил Тумэн.

Как сообщало ИА REGNUM, указом президента РФ Владимира Путина Абыйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский и Эвено-Бытантайский районы Якутии включены в состав Арктической зоны России. Таким образом, число арктических районов в республике увеличено с пяти до 13. Все получившие арктический статус муниципалитеты полностью или частично находятся за полярным кругом, и теперь на них будет распространяться действие программы по развитию Арктики.

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