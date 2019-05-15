В Екатеринбурге продолжили работы по строительству храма Святой Екатерины
Екатеринбург, 15 мая, 2019, 10:21 — ИА Регнум. На площадке под храм Святой Екатерины в Екатеринбурга продолжили строительные работы. Рабочие ставят новый забор, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
ИА REGNUM
Тем не менее рабочие опасаются, что забор не будет поставлен до сегодняшнего вечера.
«Не успеем», — признал один из строителей.
На огороженной территории также установлено несколько строительных и капитальных вагончиков.
Напомним, вечером 13 и 14 мая прошли массовые протесты против строительства храма Святой Екатерины. В ходе последней акции были госпитализированы три человека, задержаны более 20 протестующих.