Берлин, 15 мая, 2019, 09:55 — ИА Регнум. Немецкая компания Audi представила обновленные модели семейства A4. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

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Изменения коснулись всех версий автомобиля: седан, универсал и вседорожник Allroad. У модели обновленные передний и задний бамперы, радиаторная решетка, крылья и двери с более низкой посадкой. Как говорится в сообщении компании, внешний вид моделей стал более спортивным. Кроме того, авто стало длиннее на 22 мм, а его ширина увеличилась на 5 мм.

Внутри авто появился новый информационно-развлекательный комплекс MMI. Благодаря установке интегрированного контура с 12 — или 48-вольтовой цепью и дополнительного аккумулятора, модель стала расходовать меньшее количество топлива.

Обновленные Audi A4 теперь идут в комплекте с 2,0-литровым дизельным мотором мощностью 136 л. с. и 163 л. с. Также для дизельных моделей доступен 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 л. с.

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