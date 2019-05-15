Калуга, 15 мая, 2019, 09:46 — ИА Регнум. Более 2800 заключенных следственных изоляторов и осужденных исправительных учреждений Калужской области прошли процедуру обязательной геномной регистрации. Об этом 14 мая рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM официальный представитель регионального управления ФСИН, майор внутренней службы Ирина Бегунова.

Фото пресс-службы УФСИН России по Калужской области В медицинской части исправительного учреждения.

Государственная геномная регистрация — это получение и хранение биологического материала и содержащейся в нем индивидуальной информации об определенных фрагментах дезоксирибонуклеиновой кислоты человека — геномной информации.

«Цель геномной регистрации — идентификация личности человека. В первую очередь прошли геномную регистрацию те осужденные, кто в скором времени освобождается из мест лишения свободы.

Также обязательной регистрации подлежат осуждённые, отбывающие наказание за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности», — сказала Ирина Бегунова.

В каждом исправительном учреждении Калужской области действуют специальные комиссии по проведению геномной регистрации осужденных, в состав которых входят медицинские работники, сотрудники оперативных и воспитательных служб, отделов специального учета.

Перед забором крови, который проводит медицинский работник учреждения в присутствии начальника отряда, личность осуждённого сверяют с материалами его личного дела. После присвоения индивидуального номера биологический материал направляется для исследования и хранения в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Калужской области. Полученная геномная информация заносится в федеральную базу данных.