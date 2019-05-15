Симферополь, 15 мая, 2019, 09:35 — ИА Регнум. С момента открытия Крымского прошёл ровно год. За это время по нему проехали пять миллионов машин, в том числе почти 500 тысяч грузовиков и более 60 тысяч автобусов. Об этом сообщает информационный центр «Крымский мост».

most.life Керченский мост

Читайте также: Все пролёты железнодорожной части Крымского моста установлены

Отмечается, что годовой трафик более чем в три раза превысил аналогичный показатель паромной переправы за 2017 год.

«Первый в истории моста рабочий год прошёл в штатном режиме: связь между материком и полуостровом не прерывалась», — отметили в инфоцентре.

Как сообщало ИА REGNUM, автодорожная часть моста через Керченский пролив была торжественно открыта 15 мая 2018 года при участии президента России Владимира Путина. На следующий день по мосту поехали первые автомобили. За первые сутки по мосту проехало более 20 тысяч транспортных средств. Трафик в 1,5 раза превысил суточный рекорд паромной переправы.

Также по теме: Строители Крымского моста начали укладку рельсов со стороны Керчи

С 1 октября 2018 года по мосту было открыто движение грузового транспорта. За одну ночь мост принял более 700 грузовиков, из которых около 300 — на Тамань и почти 400 — в Керчь.