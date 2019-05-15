Москва, 15 мая, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать вопрос увеличения срока перерегистрации охотничьего оружия с 5 до 15 лет, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

По итогам состоявшейся в апреле в Госдуме встречи с представителями охотсообщества Володин поручил главе комитета нижней палаты парламента по безопасности Василию Пискареву («Единая Россия») проработать вопрос и подготовить проект закона, увеличивающий срок обязательной перерегистрации оружия с одного раза в 5 лет до одного раза в 15 лет.

«Принятие такого решения важно для охотников, живущих в отдалённых районах, которым для оформления необходимых документов иногда приходится ехать за сотни километров в районный центр. К тому же это избавит их от необходимости платить дополнительные госпошлины», — сказал Володин.

Он заверил, что решение «не повлияет на ситуацию с контролем за оборотом оружия».

Ранее Госдумой уже был принят закон, увеличивающий срок контрольного отстрела нарезного гражданского оружия с 5 до 15 лет.

В апрельском совещании принимали участие президент Росохотрыболовсоюза Татьяна Арамилева, Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, член Международного сафари-клуба, режиссер-кинодокументалист Сергей Ястржембский, уточнили в пресс-службе Госдумы.