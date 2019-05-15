Москва, 15 мая, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за ДТП, совершенное в состоянии опьянения, с жертвами не коснется принимающих лекарства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Он напомнил, что употребление, вызывающее алкогольное опьянение, определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно, наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови (ст. 12.8 КоАП РФ).

«Это, скажем, если человек при весе в 80 кг выпьет 50 грамм водки или 200 грамм сухого вина. Или как минимум целый пузырек валокордина залпом — но в этом случае, естественно, речь уже не может идти ни о каком его медицинском применении, таких доз валокордина не назначит ни один врач. Если, конечно, валокордин не используется в качестве алкогольного напитка», — пояснил парламентарий.

Также, по его словам, такого содержания алкоголя не покажет никакой кефир или квас.

В случае если речь пойдет об обвинении человека в совершении преступления, в котором пострадали или погибли люди, то назначается независимая экспертиза, которую проводят не в районной поликлинике и уж тем более не через алкотестер в машине ДПС, напомнил Пискарев.

«Ее проводят государственные специализированные судебно-медицинские эксперты, которые детально изучают все обстоятельства происшествия, и в том числе состояния здоровья подозреваемого», — заверил депутат.

Кроме того, указал он, в соответствии с законом, человек, не согласный с результатами экспертизы, или его адвокат вправе требовать проведения повторной, дополнительной, и тогда она может быть проведена в другом экспертном учреждении.

Депутат предостерег от попыток ввести в заблуждение людей относительно норм законопроекта, который ставит своей целью защиту здоровья и безопасности граждан.

Накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому, в случае гибели двух и более лиц, водителю, который сел пьяным за руль, будет грозить от 8 до 15 лет лишения свободы (по действующему законодательству — от 4 до 9 лет).

Предложение удвоить сроки наказания пьяным водителям, причинившим увечья или смерть на дорогах, грозит всплеском коррупции и длительными сроками заключения для автомобилистов, принимающих лекарства, считает координатор «Общества синих ведёрок» Пётр Шкуматов.