Москва, 15 мая, 2019, 09:19 — ИА Регнум. В метро Москвы увеличены интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии, сообщает 15 мая Twitter метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«На Арбатско-Покровской линии увеличены интервалы движения поездов по второму пути (из центра в сторону «Щёлковской»)», — говорится в сообщении.

Причины сбоя не называются. Возобновление движения по графику ожидают в течение 10 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля на Калужско-Рижской линии метро Москвы были увеличены интервалы движения поездов.