Пермь, 15 мая, 2019, 09:16 — ИА Регнум. В Пермский край поступили деньги для расселение аварийного жилья. Сумма составила 1,7 млрд рублей, что позволит в 2019 году расселить 55 тысяч квадратных метров ветхого жилого фонда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Ветхое жилье

До 2024 года Пермскому краю предусмотрено выделение почти 19 млрд рублей на ликвидацию аварийных домов. Регион занимает среди субъектов РФ третье место по объему финансирования программы.

Параллельно с федеральной программой в крае действует и местная программа по ликвидации аварийного жилого фонда. До конца года, согласно краевому документу, расселению подвергнут 30 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Таким образом, с учётом двух программ расселят около 90 тысяч квадратных метров, тогда как в 2018 году этот показатель составлял более 20 тысяч квадратных метров.

В ближайшую трёхлетку (2019−2021 годы) в планах ликвидация 150 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда на территории Прикамья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Напомним, в ближайшие три года на снос расселенных аварийных домов из краевого бюджета планируют направлять по 70 млн рублей ежегодно. По состоянию на март 2019 года, на территории региона числилось около 400 аварийных домов и зданий, которые подлежат сносу: примерно 200 расселённых жилых и около 190 нежилых зданий.