Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, 15 мая, 2019, 09:16 — ИА Регнум. Житель Николаевска-на-Амуре Хабаровского края, который планировал взорвать бомбу рядом с одним из социальных объектов города, приговорен к 25 годам и двум месяцам лишения свободы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pngtree.com Фемида

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Дальневосточный окружной военный суд вынес 43-летнему жителю Николаевска-на-Амуре приговор за терроризм. Осужденный состоял в запрещенной в России организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проведет в местах лишения свободы более 25 лет, сообщает портал «Губерния».

Как выяснилось в ходе следствия, фигурант, будучи ранее в заключении за тяжкие преступления против жизни и здоровья, присягнул на верность запрещенной в РФ террористической организации с целью участвовать в вооруженных действиях против России.

Освободившись из мест лишения свободы в октябре 2018 года, прибыл в Николаевск-на-Амуре, где решил провести акцию устрашения: изготовил самодельное взрывное устройство большой мощности и планировал подорвать его около одного из социальных учреждений города. Своими действиями террорист хотел добиться от федеральных властей вывода войск из Сирии. Но силовики успели предотвратить теракт и обезвредить преступника, взяв под стражу.

«Он собирался выехать в Сирию для участия в вооруженных действиях на стороне запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Семь первых лет срока террорист проведёт в тюрьме, а оставшиеся годы — в колонии особого режима.

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