Якутск, 15 мая, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Жителей восьми районов Якутии, которые указом президента России Владимира Путина получили статус Арктической зоны страны, ждёт уменьшение налогов, досрочный выход на пенсию, дополнительный отпуск. Теперь у тех, кто живет там, в крайне сложных условиях, появится стимул не уезжать, высказал мнение депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов.

Зимник. Якутия

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«Наконец-то! То, о чем так долго говорили мы все — жители Якутии, её власти, её представители в парламенте — реализовано, — отметил Федот Тумусов. — Россия вспомнила о своих стражах — северянах. Ведь Север, Арктика — это наша стратегическая территория. Нет Севера — нет России. А нет людей на Севере — и Севера как раз не будет. Важно тем самым не просто сохранять территории, но и делать их привлекательными, чтобы люди могли там жить не хуже, чем в Центральной России. Не идти на поводу у популистов, призывающих оставить Север, а наоборот: дать людям возможность выбора, но такого, при котором жизнь в Арктике была бы притягательной, несмотря на климат».

«Может, так и возродим Север, — комментируют якутяне заявление Федота Тумусова в соцсетях. — Сначала арктические районы, потом постепенно и вся территория Якутии. Просто больно смотреть, как люди покидают родные места не потому, что где-то хорошо, а потому, что на месте невыносимо».

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Как сообщало ИА REGNUM, восемь районов Якутии — Абыйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский и Эвено-Бытантайский — включены в состав Арктической зоны России. Этот статус они получили указом президента РФ Владимира Путина.